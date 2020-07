Decenas de arrestos en Seattle luego de desmantelar zona libre de Policía (Videos)

El Ayuntamiento de Seattle (estado de Washington, EE.UU.) procedió este miércoles a desmantelar la bautizada como “zona autónoma de Capitol Hill”, ocupada por manifestantes desde hace semanas y donde no operaba la policía, una actuación que se saldó con decenas de detenidos.

La alcaldesa Jenny Durkan, del ala más progresista del Partido Demócrata y quien ordenó a la policía que se retirara de la zona a principios de junio, firmó la pasada madrugada una orden ejecutiva en la que mandó al cuerpo que regresara y retomara el control de Capitol Hill.

Walked around to E Pine and Nagle. Cal Anderson fields look to have been mostly cleared. You can see the former core area there in front of SPD East precinct is cleared of people. @KING5Seattle pic.twitter.com/gHwKqV7I7A

— Michael Crowe (@MichaelReports) July 1, 2020