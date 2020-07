Kozak celebró que Eslovaquia reconociera a Guaidó como presidente (E) de Venezuela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Michael Kozak, celebró este miércoles 1 de julio que Eslovaquia reconociera a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

lapatilla.com

“Otro país amante de la libertad que defiende al pueblo venezolano”, expresó Kozak a través de su cuenta de Twitter.

En su consideración, la cooperación internacional puede lograr una restauración pacífica de la democracia, la prosperidad económica y el estado de derecho en Venezuela.

Another freedom loving country standing up for the Venezuelan people.

Today Slovakia recognized @jguaido as Interim President of Venezuela. International cooperation can bring about a peaceful restoration of democracy, economic prosperity and rule of law in Venezuela. https://t.co/7Q4DV29uYh

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) July 1, 2020