La “Isla de la lucha”: El lugar que volverá locos a los fanáticos de la UFC (VIDEO)

Dana White, presidente de la UFC, compartió este martes en su cuenta de Twitter un video que muestra cómo será la infraestructura en la isla de Yas (Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos), donde esa empresa celebrará sus próximos eventos de artes marciales mixtas (MMA).

Por: RT

En la construcción de las instalaciones en ‘la isla de la lucha’ se utilizaron unas 350 toneladas de metal,en una zona cubierta de unos 640.000 metros cuadrados. Además, para garantizar el bienestar de los luchadores y empleados, la isla privada cuenta con tres centros médicos.

Lee la nota completa en RT.

This is the first look at the testing and infrastructure being built on Fight Island (Yas Island, Abu Dhabi). This experience is going to so BADASS for my fighters and my staff!!! #InAbuDhabi @VisitAbuDhabi pic.twitter.com/dog3eIhxxC

— danawhite (@danawhite) June 30, 2020