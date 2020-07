EEUU apoya sanciones del Consejo Europeo contra miembros del régimen de Maduro, asegura Pompeo

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró este jueves 2 de julio que su país apoya las sanciones del Consejo Europeo contra miembros del régimen de Nicolás Maduro, que socavan las instituciones democráticas y reprimen al pueblo.

lapatilla.com

“Expulsar al embajador de la Unión Europea solo aísla aún más a Venezuela de las sociedades libres y democráticas del mundo”, expresó Pompeo a través de su cuenta de Twitter.

We support the @EUCouncil’s sanctions against those in the illegitimate Maduro regime who undermine democratic institutions and repress the Venezuelan people. Expelling the EU ambassador only further isolates Venezuela from the world’s free and democratic societies.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 2, 2020