Congreso de EEUU plantean inclusión de Venezuela en lista de patrocinadores del terrorismo (Video)

La congresista Debbie Wasserman plantea estudiar inclusión de Venezuela en lista de patrocinadores del terrorismo, los temores de Maduro por proceso contra Alex Saab en EEUU. y la apuesta de la OIM para ayudar a los migrantes venezolanos.

Por voanoticias.com

Según Wasserman hay que intensificar la actual política de presión y sanciones de la Casa Blanca para lograr que Nicolás Maduro no se sienta cómodo en el poder. En ese sentido, la representante demócrata, consideró “desafortunadas” las “señales mixtas” que, a su juicio, el presidente Donald Trump está enviando al presidente en disputa.

Carolina Valladares Pérez, VOA: En los útimos seis meses, la administración Trump ha ejercido presión máxima sobre el gobierno en distputa de Venezuela, desde sanciones a quienes comercializan con su petróleo a cargos contra Maduro… ¿Usted apoya esta vía o por el contrario considera que la vía de la diplomacia está agotada?

Debbie Wasserman Schultz: Bueno, el objetivo debería ser presionar a Maduro e incrementar las sanciones gradualmente para que sienta la presión suficiente para decidir que no vale la pena permanecer en el poder, y comenzar una transición pacífica de regreso a la democracia. Él no es el presidente legítimo. Él está ilegalmente manteniéndose en el poder. Juan Guaidó es el presidente legítimo y reconocido de Venezuela. Y hay que continuar aplicando presión y mayores sanciones, como hace aproximadamente un mes, cuando la administración Trump acusó a Maduro de ser narcoterrorista. Ese es el mejor tipo de presión que necesitamos hacer y debemos continuar aplicando. Desafortunadamente, el presidente Trump está enviando señales muy mixtas, indicando el otro día en una entrevista que estaría dispuesto a reunirse con Maduro, a quien hace un mes él y su administración acusaron. Y luego sugirió que no apoyaba tanto al presidente Juan Guaidó. Es frustrante porque, ya sabes, represento a la población venezolana más grande en un distrito del Congreso de Estados Unidos. Yo vivo en “Westernzuela”, bueno, como lo llamamos aquí cariñosamente. Y mis amigos y vecinos quieren a Maduro fuera y entienden que Guaidó es el presidente legítimo. Y, ya sabes, es repugnante que el presidente Trump haya comenzado a demostrar que el pueblo venezolano no puede contar con él.

VOA: Tras las sanciones de EE.UU. a la rusa Rosnef, la petrolera anunció el cese de actividades en Venezuela. Sin embargo Irán ha tomado el relevo enviando 1,5 millones de barriles de petróleo a Venezuela desafiando las sanciones. ¿Usted cuál cree que tiene que ser la respuesta de EE.UU. a Irán tras este boicot a la diplomacia estadounidense?

Debbie Wasserman Schultz: Irán viola continuamente las sanciones impuestas por las Naciones Unidas a ese país. Demostraron repetidamente que es un actor nefasto y realmente malvado. Ahora se está involucrando en el hemisferio occidental. Y Maduro acepta voluntaria y calurosamente la ayuda de Irán, que es una nación terrorista. Está muy claro que las intenciones de Maduro son tener su propio poder apuntalado y continuar matando de hambre y causar conflictos y luchas para el pueblo venezolano. Tenemos que seguir tomando medidas enérgicas, no que nuestro líder Donald Trump sugiera llevarse a Maduro a Mar a Lago para una reunión de coqueteo o que, ya sabes, no importaba de una forma u otra si reconocía a Guaidó. Y ¿sabes?, en el libro que John Bolton, nuestro exasesor de seguridad nacional, acaba de escribir, mencionó la vacilación del presidente Trump, después de todo, en reconocer a Guaidó, y al imponer sanciones de inmediato, le abrió una gran ventana para que Maduro solidificara su poder. Y eso solo muestra lo mala que es su política exterior. Y lo que deberíamos hacer es asegurarnos de que continuamos aplicando más sanciones, que otorgamos TPS para los venezolanos, lo que el presidente podría hacer en este momento. Los demócratas aprobamos legislación en la Cámara de Representantes, pero el presidente no necesita legislación. Si hay alguna definición de libro de texto de lo que significa una ley para TPS, estado de protección temporal, eso es aplicable en esta situación. Sería la crisis que enfrenta Venezuela. El último lugar que creo sería seguro para que los venezolanos aquí en este país regresen, es a su país de origen. Y es por eso por lo que necesita otorgar el TPS. Si no, entonces el Congreso debe aprobarlo, convertirlo en ley y enviárselo a su escritorio (para su firma).

VOA: Precisamente uno de los acuerdos bipartidistas fue el de un Proyecto de Ley para TPS para venezolanos. El proyecto nunca obtuvo el visto bueno de la Cámara alta. Trump tampoco ha firmado una ley ejecutiva. ¿Hay algún tipo de negociación abierta con la administración Trump?

Debbie Wasserman-Schultz: Apoyo para otorgar TPS a los venezolanos que están aquí en este país, que ciertamente no pueden regresar a Venezuela y la administración ha deportado a algunos venezolanos cuyas visas han expirado y han excedido el tiempo de estadía. La pelota está en la corte de la administración o, francamente, en la corte de Mitch McConnell, donde el Senado podría tomar la legislación que ya aprobamos, que los demócratas iniciaron, de mi colega el congresista Darren Soto, y que contó con el apoyo bipartidista del congresista Díaz-Balart y varios otros. Aprobamos TPS para los venezolanos en la Cámara Baja. El Senado debería hacer lo mismo y enviárselo al presidente. El presidente se ha negado absolutamente. Hemos hablado con miembros del equipo administrativo. Les hemos instado a que otorguen TPS, o al menos, reconozcan que firmaría un proyecto de ley si se lo envían, y pedido que hablen con Mitch McConnell y que Mitch McConnell le enviara legislación. Todo ha caído en oídos sordos. Desafortunadamente, está muy claro que el presidente Trump no está interesado en cuidar a los venezolanos que están aquí. Joe Biden otorgaría TPS a los venezolanos. Dijo eso públicamente y eso es algo con lo que los venezolanos aquí, y hay 400,000 venezolanos aquí en Estados Unidos, pueden contar. Quiero decir, muchos de ellos son venezolanos estadounidenses. Pero debemos asegurarnos de no empeorar la crisis enviando a los venezolanos de regreso a su país hasta que las cosas se hayan calmado y realmente hayan hecho una transición segura y pacífica a la democracia.

VOA: La crisis por la pandemia ha retrasado las peticiones de asilo de venezolanos en Estados Unidos. Debe el asilo político seguir siendo una prioridad cuando el país enfrenta una crisis como la del COVID-19?

Debbie Wasserman-Schultz: Lo tenemos. Tenemos un gran problema con Covid-19 y está aumentando y yendo en la dirección equivocada. Todo nuestro enfoque y esfuerzo debe estar en mantener a las personas que están aquí, ya sean ciudadanos estadounidenses o no, seguros y saludables. Y desafortunadamente, hemos visto la cantidad de casos dispararse en Estados Unidos porque el presidente tiene una respuesta insensible. Se niega a tener un programa de tests a nivel nacional y seguimiento de contactos. Y, entonces, es un poco difícil. Y entiendo que estamos tratando de tener cuidado al admitir a personas en nuestro país que son de países donde también ha habido un aumento significativo de Covid-19. Ese también es un problema real en Venezuela. Y creo que en este momento nuestro enfoque debe ser mantener a las personas seguras y saludables aquí en Estados Unidos.

VOA: Republicanos y demócratas han mostrado un consenso sólido en la cámara baja en relación con Venezuela aprobando numerosas legislaciones. ¿Teme que el proceso electoral pueda dañar este acuerdo bipartidista?

Debbie Wasserman-Schultz: Bueno, estoy agradecida de que tengamos muchos republicanos y demócratas en el Congreso que estén de acuerdo con el enfoque que deberíamos adoptar sobre Venezuela, que debemos seguir aplicando presión y hacer extremadamente incómodo para Maduro que pueda permanecer en el poder y gobernar. Necesitamos continuar presionando a los mandos medios, por así decirlo, de los militares, porque realmente el liderazgo militar se encerró y le fue leal en términos de rodearlo. Más mandos intermedios en el ejército deben tomar la decisión de que quieren ver una transición hacia la democracia y abandonar el apoyo a Maduro, que solo está dañando a millones de venezolanos y causando enfermedades y muertes. Tenemos que seguir trabajando juntos al otro lado del pasillo. Me enorgullece haber patrocinado y promulgado leyes que persiguen a Rusia y requieren que la administración analice más profundamente las acciones de Rusia. Putin está haciendo todo lo posible para apuntalar a Maduro y Trump lo ha escuchado en algunos casos. Y, entonces, es esencial que continuemos trabajando para ayudar a presionar la salida de Maduro. Pero el presidente está socavando esos esfuerzos. Y eso es realmente inquietante, por lo que Joe Biden debería ser nuestro próximo presidente de Estados Unidos, porque se ha comprometido repetidamente a tener un enfoque inteligente que entienda, a diferencia de Donald Trump, que no te abrazas con los dictadores, no te acercas a personas que creen que la autocracia es la forma correcta de gobierno.

VOA: Según el ultimo reporte del departamento de Estado sobre terrorismo, en el ultimo año hubo un incremento de la presencia del grupo illegal colombiano ELN en Venezuela. Cree que EEUU debería incluir a Venezuela en la lista de países que patrocinan el terrorismo?

Debbie Wasserman Schultz: Ciertamente creo que es justo echarle un vistazo. Quiero decir, que no solo el ELN está claramente involucrado en apuntalar a Maduro y ayudarlo de una manera casi militar. Usted tiene a Irán. Irán no solo está ayudando a Maduro con petróleo, sino con lo que sabemos, por lo que entendemos, a través de Hezbolá con actividad terrorista, espiando. Rusia también está comprometida de esa manera. Y Cuba también. No dejemos de lado a Cuba, con la que Maduro ha contratado sus médicos, que Cuba exporta a todo el mundo. Y esencialmente, esos médicos cubanos también son espías, y son sirvientes por contrato. Podemos hablar de Cuba en otro momento, pero ciertamente Cuba no es un actor positivo en la región. Y entonces, ciertamente creo que sería apropiado echarle un vistazo a eso, designar a Venezuela como un estado patrocinador del terrorismo. Creo que toda la estrategia anterior en términos de imponer presión y sanciones contra él es esencial. Debemos asegurarnos de que Nicolás Maduro no tenga tranquilidad sin importar a dónde se dirija.

VOA: Usted ha expresado en numerosas ocasiones que “los aliados europeos deberían hacer más para presionar a Nicolás Maduro”. Esta es una queja habitual entre sus compañeros congresistas. ¿Tienen actualmente un canal de comunicación abierto con Europa para lograr un mayor apoyo?

Debbie Wasserman Schultz: Muchos de nosotros ciertamente hemos comunicado a nuestros socios de la Unión Europea que nos gustaría verlos intensificar y participar en la imposición de sanciones contra Maduro y ayudarnos a intentarlo, porque han reconocido a Juan Guaidó. Más de 50 países han reconocido a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Pero aun así, si eso es todo lo que hacen y no están aplicando presión adicional ni imponiendo sanciones, entonces dejan a Estados Unidos bastante aislado y lo hace más difícil. Entonces, debemos continuar instando a nuestros amigos y lo haremos. Obviamente con la crisis de Covid-19 que ha distraído gran parte de las mecánicas de gobierno a nivel mundial, y con razón, la mayoría de los gobiernos se centran en tratar de mantener a salvo a su propia población. A menos que seas Nicolás Maduro, que parece no mantener nunca a su población a salvo.

