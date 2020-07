EN FOTOS: Descubren nueva evidencia del origen de “el Altar”, una de las piedras más exóticas de Stonehenge

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La procedencia de las piedras que conforman Stonehenge ha sido debatida durante siglos. Hasta ahora, los científicos habían logrado descifrar el origen más probable de la mayoría de ellas, menos el de la conocida como el Altar, una losa plana de arsénica verdosa que permanece en el centro del monumento megalítico y que es claramente diferente a las demás.

Por: RT

En 1923, un geólogo asumió que esta roca provenía de las costas cercanas a la localidad de Milford Haven, al sudeste de Gales (Reino Unido), al igual que una serie de pilares más pequeños de Stonehenge, llamadas piedras azules, y que todas ellas fueron transportadas en balsas por el mar. Sin embargo, un nuevo análisis de su estructura microscópica publicado esta semana en la revista Journal of Archaeological Science respalda una nueva teoría.

Rcichard Bevins, del Museo Nacional de Gales y autor principal del estudio, cree más probable que el Altar, de unas seis toneladas y por su composición considerado “exótico” para la llanura en donde se encuentra el monumento, provenga de Abergavenny, localizado a unos 160 kilómetros al este de Milford Haven, a pocos kilómetros de la frontera entre Gales e Inglaterra.

Stonehenge's huge blocks DID arrive over land as archaeologists debunk contesting theory: A popular theory had suggested that Stonehenge's Altar Stone came from the Pembrokeshire coast, at Milford Haven – and was then sailed up the Bristol Channel. https://t.co/AQaTYRumUp pic.twitter.com/TR58YUOzp8

— RushReads (@RushReads) July 2, 2020