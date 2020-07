¡De película! Así fue como un helicóptero de la Guardia Costera de EEUU detuvo a traficantes en el mar (VIDEO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Tres meses después de que el presidente Trump anunciara el comienzo de las operaciones de narcóticos mejorados el 1 de abril, las incautaciones se están acumulando. La Guardia Costera y la Armada han estado interceptando embarcaciones cargadas de drogas tanto en el Pacífico como en el Caribe. Inevitablemente, muchos de los presuntos contrabandistas no quieren que los atrapen, por lo que las persecuciones son comunes. Ahora la Guardia Costera ha lanzado un video dramático que muestra algunos de estos.

Por: Hi Sutton – Forbes / Traducción libre del inglés por lapatilla.com

El video muestra disparos de advertencia a través de las proas de uno de los barcos mientras intenta escapar. El helicóptero mantiene el ritmo casi sin esfuerzo, disparando cuidadosamente ráfagas de fuego automático desde la puerta de estribor (lado derecho). No podemos ver el arma empleada, pero estos helicópteros generalmente están equipados con una ametralladora mediana M240. Los disparos, que fueron intencionalmente inofensivos, enviaron un poderoso mensaje. El helicóptero también disparó balas de desactivación a sus motores, probablemente con el rifle de precisión Barrett M107 .50 normalmente llevado. El bote no escapó.

Los arrestos por drogas fueron por el Cutter Stratton (WMSL 752). Recientemente regresó de una patrulla de 94 días del Océano Pacífico Oriental. Durante este tiempo, interceptó cinco buques de contrabando de drogas y detuvo a 14 presuntos contrabandistas. La cocaína incautada se valoró en alrededor de $ 113 millones. El video muestra tres de los cinco vasos.

La segunda secuencia de persecución en el video involucra un barco de la Guardia Costera que se acerca a dos go-fasts. Los contrabandistas parecen estar involucrados en el movimiento de drogas entre sus botes. A medida que se acerca el destacamento policial (LEDET), uno de los botes despega y abandona al otro. La persecución a alta velocidad se desarrolla frente a la cámara, pero, inevitablemente, el bote del contrabandista está atropellado.

Stratton no está solo. El 6 de junio, la Guardia Costera Cutter James (WMSL 754) descargó aproximadamente 30,000 lb de drogas de 11 interdicciones diferentes. La carga representaba incautaciones de cuatro cortadores y dos destructores de la Armada. Luego, el 23 de junio, el Cutter Vigilant (WMEC-617) descargó 6,800 lb de cocaína en Port Everglades, Florida. Vigilant había estado operando en el Caribe, no en el Pacífico, pero las lanchas rápidas que había interceptado eran generalmente las mismas.

En el video, la Guardia Costera usa la etiqueta “GFV” que significa Go-Fast Vessel. Estos también se conocen como botes rápidos o GFB. Son esencialmente barcos a motor utilizados para contrabandear drogas, confiando en su pequeño tamaño y alta velocidad para evadir la detección. Pero una vez que un avión de la Guardia Costera o de la Armada está sobre ellos, no hay mucho que puedan hacer. El video muestra a un presunto contrabandista arrojando fardos de drogas por el costado. Parece inútil

Los botes rápidos no son los únicos barcos que enfrentan los cortadores y los buques de guerra. Los llamados narcosubmarinos son mucho más bajos en el agua, por lo que son aún más difíciles de detectar. Hay 4 tipos principales de narco-sub , con algunos que se parecen mucho a los go-fasts pero más bajos en el agua.

Las operaciones mejoradas de lucha contra los narcóticos continuarán. El Comando Sur de los EE. UU. Ahora tiene una impresionante cantidad de cortadores de la Guardia Costera, destructores de la Armada y aviones de combate a su disposición. Por lo tanto, este no será el último video dramático que nos informará sobre estas operaciones.

