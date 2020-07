Kozak reitera: No puede haber un futuro democrático para Venezuela con Maduro en el poder

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Michael Kozak, reiteró este viernes 3 de julio que no puede haber un futuro democrático para Venezuela con Nicolás Maduro en el poder.

lapatilla.com

“Pieza por pieza, Maduro continúa desmantelando la democracia en Venezuela”, expresó Kozak a través de su cuenta de Twitter.

Piece by piece, Maduro continues to dismantle democracy in Venezuela.

There can be no democratic future for Venezuela with him in power. pic.twitter.com/De6JtrR4GQ

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) July 3, 2020