Mauricio Rosero: El colombiano que conquista Estados Unidos y Venezuela (Video)

🇻🇪 ¡Sueña Venezuela, la libertad está cerca! 🇨🇴 – Salimos a buscar refugios porque nos sacaron de nuestra propia casa, quisieron robar nuestros sueños y dañarnos el alma, 2 décadas de una supuesta revolución comandada por canallas, no confundas revolución con daño… – ¡Nos quisieron atar a dificultades y nosotros dimos la pelea y salimos a caminar para decirle al mundo que la única ruta para el cambio se llama libertad! – No ha sido fácil, en el camino he perdido hermanos, he perdido amigos, he querido rendirme, me han confundido. – Sin empuñar un arma soy el mejor soldado, porque caminar por tierras lejanas me ha vuelto un mejor ser humano. – No pudieron dañarnos, somos más los buenos que los malvados, mi corazón sueña, mi alma no se envenena. – Yo soy colombiano, pero me siento venezolano porque esta tierra es mía al igual que tuya, porque en cualquier rincón que te encuentres te valoro, te respeto, te admiro y te amo. – Camina, Camina, que el cambio está llegando y volverás a reconstruir tus calles que un día derrumbaron. Las batallas no se ganan con odio, se ganan con amor #venezuelalibre #venezuela #Colombia #sueñavenezuela #mauriciorg8 #AferrateAlPlan