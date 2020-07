Repartidor de Amazon renunció a su trabajo en plena jornada laboral (Tuit)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un repartidor de Amazon renunció a su trabajo en plena jornada laboral, tras publicar un tuit este lunes diciendo que dejaba la furgoneta de la empresa “llena de gasolina y con la llave” puesta en una estación de servicio en un suburbio de Detroit.

Por actualidad.rt.com

I quit amazon fuck that driving shit i left the van on 12 mile and Southfield y’all can have that bitch and it’s full of gas wit the keys in the IGNITION .

— Derick. (@_lilderick) June 29, 2020