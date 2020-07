¿Un matrimonio abierto? Este cantante asegura que Will Smith le permitió tener una relación con su esposa

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Se ha rumoreado durante años que tienen una relación abierta, y ahora un cantante poco conocido afirma que Will Smith le dio su bendición para que tuviera una aventura con su esposa Jada.

Por The Sun

Traducción de lapatilla.com

August Alsina dice que “amaba profundamente” a la actriz y que su hijo Jaden le presentó a la pareja en 2015.

Jada Pinkett Smith de 48 años y el creador de éxitos Will de 51 años, negaron enérgicamente la relación, diciendo que el reclamo era “absolutamente falso” .

Pero la pareja admitió que ya no se refieren a sí mismos como “esposo y esposa”, ¿pueden afirmar que hay “solo nosotros dos” en su matrimonio?

El 27 de agosto, August relató “me senté con Will y tuve una conversación, debido a la transformación de su matrimonio a una sociedad de la que hablaron varias veces, y, como saben, no involucra el romanticismo. Me dio su bendición. Me entregué por completo a esa relación durante años de mi vida, y realmente y realmente, realmente, la amé profundamente y le tengo mucho amor”.

El cantante de R&B asistió a los premios Black Entertainment Television 2017 en Los Ángeles con Jada.

Y el año pasado la letra de su canción Nunya insinuó que algo estaba sucediendo, pero lo negó en ese momento.

“Me hiciste sentir como si fuera un acto, solo eres una actriz. Organizar un espectáculo porque no quieres que el mundo lo sepa”, reza la letra de la canción.

Cambió su postura mientras promocionaba su nuevo álbum, explicando: “Contrariamente a lo que la gente pueda creer, no soy un alborotador. No me gusta el drama El drama en realidad me da náuseas”.

“Y tampoco creo que sea importante que la gente sepa lo que hago, con quién me acuesto, con quién salgo. Pero en este caso es muy diferente porque hay muchas personas que me miran de reojo y me miran cuestionable. He perdido dinero, amistades, relaciones y creo que es porque la gente no necesariamente sabe la verdad. Pero nunca he hecho nada malo”, confiesa August

De los Smith el cantante admitió que “amo a esas personas literalmente como mi familia. No tengo nada malo que decir sobre ellos. Son gente guapa. Puedo morir en este momento y estar bien sabiendo que me entregué completamente a alguien. Algunas personas nunca lo entienden en esta vida”.

Durante su matrimonio de 23 años, tanto Will como Jada han dado entrevistas increíblemente abiertas sobre su vida sexual, profundizando en los temas que la mayoría de las A-listers evitarían.

En los últimos años, Jada reveló que le gusta ver las escenas de sexo de la película de Will, y se jactó de tener intimidad en los sets de películas durante los “descansos” y su amor por los juguetes sexuales.

También dijo que ella y Will se metieron en una limusina en camino a los Oscar 2010, revelando “comenzamos a besarnos apasionadamente y lo siguiente que supe, bueno, digamos que nos perdimos la alfombra roja y terminé casi sin maquillaje- sobre.”

La actriz de Matrix Reloaded siempre dijo que su matrimonio con su esposo Will nunca había sido “convencional” e incluso la palabra “esposa” le dio escalofríos, comparándolo con una “jaula dorada”.

“Incluso antes de casarme, pensaba, ‘Eso me matará’. Y casi lo hizo. Por esa razón, ahora se refieren entre sí como compañeros de vida”, agregó Jada.

Durante una entrevista brutalmente honesta que sugirió que no eran una pareja normal de Hollywood, Will insinuó que se les permitió acostarse con otras personas, siempre y cuando el otro les diera luz verde.

Él dijo: “Nuestra perspectiva es que no evites lo que es natural. Te sentirás atraído por la gente. En nuestros votos matrimoniales, no dijimos ‘abandonar a todos los demás’. El voto que hicimos fue que nunca escucharás que hice algo después del hecho.