Declaración del Embajador Carlos Vecchio en el Día de la Independencia de los Estados Unidos #4Jul

En nombre del pueblo de Venezuela, felicito al presidente Donald Trump, al Congreso de los Estados Unidos y al pueblo de los Estados Unidos al celebrar el aniversario de su independencia. Deseamos extender nuestra más profunda gratitud por su liderazgo y apoyo, mientras emprendemos una segunda liberación de Venezuela de la opresión impuesta por el régimen de Maduro.

Desde 1776, los ideales de libertad sembrados por sus Padres Fundadores continúan inspirando la búsqueda de la libertad en este hemisferio. Esos ideales de libertad siempre han triunfado en la historia. Estos fueron los ideales que inspiraron a Bolívar y Miranda a luchar por la independencia de Venezuela y los que continúan inspirándonos hasta que garanticemos la libertad de Venezuela nuevamente. La libertad siempre derrota a la tiranía.

Los diversos esfuerzos que nuestros países han emprendido en pro de nuestros intereses e ideales compartidos reflejan los numerosos lazos que continúan uniendo y fortaleciendo la relación entre Venezuela y los Estados Unidos.

No cederemos mientras luchamos, junto a nuestros aliados en los Estados Unidos, para restaurar la libertad, el respeto por los derechos humanos y la democracia en Venezuela. Parafraseando las palabras del faro de la libertad, Abraham Lincoln, en sus propias palabras, hasta que logremos “… un nuevo nacimiento de la libertad”.

Estamos realmente agradecidos de contar con el apoyo de la administración Trump, del Secretario de Estado Mike Pompeo y de las diversas instancias del gobierno de los Estados Unidos, mientras trabajamos para construir una Venezuela pacífica y democrática. ¡Viva Venezuela Libre y que Dios bendiga a América!

Nota de prensa