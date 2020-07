El grandeliga venezolano Salvador Pérez dio positivo por coronavirus

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El estelar grandeliga venezolano de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez, dio positivo por coronavirus tras las últimas pruebas que realizó MLB el pasado viernes 3 de julio.

lapatilla.com

El pelotero criollo está asintomático y actualmente no se encuentra con el equipo. Pérez tendrá dos nuevas pruebas para comprobar la evolución del virus, si en las próximas sale negativo podrá regresar con los Reales.

Salvador Pérez dio positivo por Covid-19 mientras se encontraba en Miami, de acuerdo a un reporte del periodista Pete Grathoff en su cuenta de Twitter.

Perez will have two more tests and if they’re negative, he can return to the team. Said he had been in Miami.

El receptor venezolano envió un mensaje a todos los fanáticos a cuidarse para evitar contraer coronavirus. “Quiero decirle a la gente que use su mascarilla, poque nunca se sabe dónde contagiarse”, expresó.

Salvador Perez on his positive test for COVID-19: “I want to tell people to wear your mask, because you never know were you can get it.”

— Pete Grathoff (@pgrathoff) July 4, 2020