Kanye West se postula para las elecciones presidenciales de Estados Unidos

Este sábado, 4 de julio, día en el que se celebra la independencia de Estados Unidos, el popular rapero Kanye West realizó un importante anuncio a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Twitter, Ye informó que se postulará como candidato para las elecciones presidenciales de este año en Estados Unidos. Se espera que sea un candidato independiente.

Las elecciones se realizarán el martes 3 de noviembre y entre los candidatos se destacan Donald Trump, quien va por la reelección respaldado por los republicanos, y Joe Biden por los demócratas.

”Ahora debemos darnos cuenta que la promesa de Estados Unidos es confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro”, escribió el esposo de Kim Kardashian.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ??! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020