Biden celebra la lucha por la democracia venezolana y Arreaza responde con deslucida foto

El candidato a la presidencia de Estados Unidos por el partido demócrata, Joe Biden, envió un mensaje de apoyo a los venezolanos que luchan por la democracia durante la celebración del Día de la Independencia de este domingo 5 de julio.

Biden mencionó en su cuenta de Twitter que Venezuela necesita unas elecciones libres y justas para salir del régimen de Maduro

“En este Día de la Independencia de Venezuela, mis pensamientos están con los venezolanos que continúan trabajando incansablemente por la causa de la democracia. Es hora de elecciones libres y justas para que el pueblo venezolano pueda pasar la página sobre el corrupto y represivo régimen de Maduro”, escribió.

Por otro lado, a Jorge Arreaza no le gustó el mensaje de su “aliado” Biden y le mandó un “recado” acompañado de dos fotos de una reunión que tuvo hace unos años con Nicolás Maduro.

“Más allá de las diferencias, las relaciones entre países soberanos siempre debe basarse en el respeto mutuo y la cooperación. En los últimos años, el camino de la agresión y la arrogancia ha fallado por completo. El diálogo, el derecho internacional y la diplomacia es el camino correcto”, colocó en su perfil de la red social.

