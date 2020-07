Cosmonauta captó el cometa más brillante de los últimos siete años cuando pasaba cerca de la Tierra (Fotos)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El cosmonauta ruso Iván Vágner compartió este sábado en su cuenta de Twitter una foto impactante, tomada desde la Estación Espacial Internacional, del cometa C/2020 F3, también conocido como ‘NEOWISE’, cuando pasaba cerca de la Tierra.

Por RT

“Intenté captar el cometa C/2020 F3 (NEOWISE) un poco más de cerca, el más brillante de los últimos 7 años”, comentó Vágner y apuntó, que “su cola era claramente visible desde la Estación Espacial”.

Además, logró a captar otro fenómeno espacial, llamado ‘nubes luminosas’. El cosmonauta explicó que ahora “es la temporada alta de nubes luminosas o mesosféricas”, y detalló que “se forman a una altitud de unos 80 kilómetros”.

A couple of minutes ago I captured 2 rare events at once: #LuminousClouds at sunrise and a #meteor entering the atmosphere. A truly mesmerizing view!

Now is the high season for luminous (or mesospheric) clouds. These are the highest clouds forming at an altitude of about 80 km. pic.twitter.com/3rRg3BbGyc

— Ivan Vagner (@ivan_mks63) July 4, 2020