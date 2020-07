El motivo por el que dos pilotos no se arrodillaron contra el racismo en Austria

Posteado en: Deportes, Titulares

Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) no se arrodillaron antes de correr el Gran Premio de Austria de F1, aunque dijeron apoyar la lucha contra el racismo. Uno y otro lo anunciaron en sus redes sociales antes de la salida para evitar las polémicas.

Por Mundo Deportivo

“Creo que lo importante son los hechos y comportamientos diarios más que los gestos formales que podrían percibirse como controvertidos en ciertos países”, escribió el piloto monegasco de Ferrari en Twitter.

I believe that what matters are facts and behaviours in our daily life rather than formal gestures that could be seen as controversial in some countries. I will not take the knee but this does not mean at all that I am less committed than others in the fight against racism. — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) July 5, 2020

“No voy a poner mi rodilla en el suelo, pero eso no significa en absoluto que estoy menos comprometido que los demás en la lucha contra el racismo”, finaliza.

All 20 drivers stand united with their teams against racism and prejudice, at the same time embracing the principles of diversity, equality and inclusion, supporting Formula 1’s and FIA’s commitment. — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) July 5, 2020

”Creo que todos tienen derecho a expresarse cuando y como quieran”, dice Verstappen en Twitter. “No me arrodillaré, pero respeto y apoyo las elecciones personales de cada piloto”.

I am very committed to equality and the fight against racism. But I believe everyone has the right to express themself at a time and in a way that suits them. I will not take the knee today but respect and support the personal choices every driver makes #WeRaceAsOne #EndRacism — Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 5, 2020

Mientras, impulsados ??por el británico Lewis Hamilton, la mayoría de pilotos sí se arrodilló contra el racismo, dentro del movimiento Black Lives Matter generado tras la muerte de George Floyd a manos de agentes de policía en los Estados Unidos a finales de mayo.

Leclerc y Verstappen, así como Carlos Sainz, que tampoco se arrodilló, sí mostraron su apoyo contra el racismo luciendo la camiseta “End Racism”, acabar con el racismo.