Joe Biden explicó qué necesitan los venezolanos para pasar la página sobre el régimen de Maduro

El candidato a la presidencia de Estados Unidos por el partido demócrata, Joe Biden, se pronunció este 5 de julio para enviar un mensaje a los venezolanos en el marco del Día de Independencia.

lapatilla.com

“En este Día de la Independencia de Venezuela, mis pensamientos están con los venezolanos que continúan trabajando incansablemente por la causa de la democracia”.

Agregó que es hora de elecciones libres y justas “para que el pueblo venezolano pueda pasar la página sobre el corrupto y represivo régimen de Maduro”.

On this Venezuelan Independence Day, my thoughts are with Venezuelans who continue to work tirelessly for the cause of democracy. It’s time for free and fair elections so that the Venezuelan people can turn the page on the corrupt and repressive Maduro regime.

— Joe Biden (@JoeBiden) July 5, 2020