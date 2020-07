Ministro de relaciones exteriores de Canadá apoya a Venezuela en su día de independencia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

François-Philippe Champagne, Ministro de relaciones exteriores de Canadá expresó su apoyo a Venezuela en su Día de Independencia. A continuación parte del comunicado:

lapatilla.com

Canadá reafirma su inquebrantable apoyo al pueblo venezolano en el Día de la Independencia de Venezuela 5 de julio de 2020 – Ottawa, Ontario El Honorable Francois-Philippe Champagne, Ministro de Relaciones Exteriores, emitió hoy la siguiente declaración:

En el Día de la Independencia de Venezuela, Canadá reafirma su inquebrantable apoyo al Pueblo venezolano mientras luchan por restaurar sus derechos democráticos y humanos.

Canadá continúa trabajando dentro de la familia de las democracias en las Américas y con socios en todo el mundo para poner fin al sufrimiento en Venezuela y traer una transición pacífica a la democracia, que sigue la constitución venezolana e incluye elecciones libres y justas.

Juntos, debemos poner fin a la tragedia humana en Venezuela y asegurar que los venezolanos puedan vivir nuevamente en la democracia que se merecen.

On #Venezuela Independence Day, Canada reaffirms its unwavering support for the Venezuelan people.

We must come together to end the human tragedy in Venezuela & bring a peaceful transition to democracy. @jguaido

Read my statement: pic.twitter.com/nYdCQjOdfI

— François-Philippe Champagne (FPC) ?? (@FP_Champagne) July 5, 2020