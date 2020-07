Parlamento Europeo felicitó a Venezuela: ¡Es hora de restaurar la democracia!

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, David McAllister, felicitó este domingo al Presidente (E) Juan Guaidó y al pueblo de Venezuela en el marco de la celebración del Día de la Independencia.

Por lapatilla.com

Asimismo, McAllister reconoció la labor de la Asamblea Nacional legítima en el marco de la celebración independentista.

“En el 209 aniversario de la independencia de Venezuela, felicito al presidente interino legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y al pueblo de Venezuela”, expresó el parlamentario alemán.

El presidente de la comisión también expresó que es momento de recuperar a Venezuela de la crisis en la que el régimen de Nicolás Maduro ha impuesto.

Statement by @EP_ForeignAff Chair @davidmcallister: “On the 209th anniversary of Venezuela’s independence, I congratulate the legitimate interim President of the Bolivarian Republic of Venezuela, @jguaido, the National Assembly, and the people of Venezuela." 1/2 pic.twitter.com/BrM5a4w1UR

— AFET Committee Press (@EP_ForeignAff) July 5, 2020