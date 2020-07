Netblocks confirmó una considerable caída en la conectividad tras fallas eléctricas del #6Jul

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El observatorio de Internet Netblocks confirmó que hubo una pérdida de la conectividad en casi todo el territorio nacional tras los bajones y apagones eléctricos durante la noche de este lunes 6 de julio.

lapatilla.com

“Confirmado: un corte de energía ha interrumpido la conectividad a Internet en varios estados de Venezuela desde las 8:40 p.m. hora local”, detalló Netblocks en Twitter.

“Las fluctuaciones de energía continúan a partir de las 10 p.m., hora local, con una doble caída ahora experimentada en la mayoría de los estados, como se refleja en los datos de red en tiempo real” agregó el observatorio.

Asimismo, Netblocks recordó que “las interrupciones repetidas a menudo causan daños al equipo, lo que resulta en una recuperación más lenta”.

En los datos se aprecia que los siniestros afectaron severamente a Táchira, Mérida, Barinas y Portuguesa.

Update: #Venezuela's power fluctuations continue as of 10 p.m. local time, with a double dip now experienced in most states as reflected in real-time network data.

Repeat outages often cause damage to equipment, resulting in a slower recovery ??#6Jul #SinLuz #SinInternet pic.twitter.com/vlf4NkCoUT

— NetBlocks.org (@netblocks) July 7, 2020