Pescador australiano logró escapar de la boca de un tiburón… pero murió desangrado en los brazos de su hermano

En la costa de la isla australiana de Fraser, Queensland, un hombre fue atacado por un tiburón mientras practicaba pesca submarina y murió poco después en los brazos de su hermano, informa la prensa local.

Así lo reseñó RT

Matthew Tratt, de 36 años, sufrió el ataque el 4 de julio. El hombre logró escapar del tiburón, pidió ayuda y fue socorrido por su hermano y otras personas que se encontraban en el lugar. Tratt había perdido gran cantidad de sangre y cuando llegaron los paramédicos no pudieron salvarle la vida.

La zona donde ocurrió el ataque del tiburón es popular entre los pescadores, y también es conocida como un refugio de escualos. La esposa de Matthew afirmó que él conocía los riesgos y que murió haciendo lo que le gustaba y en uno de sus lugares favoritos.

The brother of a Queensland man mauled by a shark while spearfishing off Fraser Island has recounted the moment his sibling and "best mate" died in his arms. #9News https://t.co/zEOsap602b

— Nine News Melbourne (@9NewsMelb) July 6, 2020