Una costumbre matrimonial la llevó a la muerte: Fue torturada presuntamente por su marido en Pakistán

Una joven de 24 años fue hallada sin vida cerca de la aldea de Wada Chhachar, en el sur de Pakistán, y la Policía detuvo a su esposo y al hermano del hombre, sospechados de asesinar a la joven por una disputa familiar relacionada con tradiciones del matrimonio, reporta Arab News Pakistan.

Así lo reseñó RT

Según los testimonios, la familia de Waziran Chachar, la mujer fallecida, había acordado un ‘intercambio’ matrimonial con los familiares de su marido. Chachar se había casado con su esposo hace cinco años, y el acuerdo entre las familias incluía que su hermano se casaría con la hermana de su marido, siguiendo la tradición matrimonial de ‘watta satta’.

“Cuando el padre de Waziran Chachar pidió la mano de la joven para su hijo, la familia [del marido] se negó“, comentó un agente policial. Entonces comenzó una disputa entre las dos familias, y el padre de Chachar incluso la llevó a su casa, amenazando con hacerla divorciarse, aunque los líderes de la comunidad local lo convencieron de dejarla regresar a su marido.

Finalmente, a fines de junio fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven, en una autopista cercana a la aldea, con señales de tortura. El padre de la víctima acusó a su yerno y a su hermano por el crimen.

“Arrestamos al marido de la mujer y a su hermano quienes confesaron torturarla, aunque dijeron que ella estaba en la casa de su padre [en el momento de su fallecimiento]. Debido a ese dato, y al comportamiento sospechoso del padre, también lo estamos investigando“, informó Amjad Sheikh, representante de la Policía del distrito de Jamshoro.

Además, añadió que los investigadores están esperando los resultados de la autopsia para establecer la causa precisa de la muerte de Waziran Chachar.

