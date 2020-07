Doble explosión sin víctimas en una fábrica de petardos en China (Videos)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Dos grandes explosiones se produjeron el miércoles por la noche en una fábrica pirotécnica en el suroeste de China, cuyo origen todavía se desconoce, informó la televisión pública CCTV.

La cadena no comunicó que hubiera víctimas por el momento.

Las deflagraciones tuvieron lugar hacia las 21H10 locales (13H10 GMT) en una fábrica de la ciudad de Guanghan, en la provincia de Sichuan, precisó CCTV.

En imágenes difundidas por CCTV se ve una enorme humareda amarilla y una columna de humo negro hacia el cielo en el momento de la explosión. Luego hay una segunda deflagración.

La cadena explicó que fueron enviadas rápidamente 10 unidades de bomberos. Por razones de seguridad, estos efectivos tenían que mantenerse a 500 metros del lugar, agregó la televisión.

En videos publicados en la red social Weibo, que no han podido ser autentificados, se veían daños en el interior de las viviendas cerca de la fábrica.

En China, se producen a menudo explosiones accidentales en el sector industrial, ya que las normas de seguridad no suelen aplicarse de forma rigurosa.

AFP

China: On the evening of July 8, an explosion occurred in a firecracker factory in Guanghan City, Sichuan. 08-07-2020 pic.twitter.com/hiGsxObcag

China: On the evening of July 8, an explosion occurred in a firecracker factory in Guanghan City, Sichuan. According to the person in charge of the workshop, 10 tons of potassium chlorate are also stored on site. 08-07-2020 pic.twitter.com/8MxLDhfxvQ

— Rowan Van Dijk (@Lastkombo) July 8, 2020