Keyli Franco, la nutrióloga de los famosos, revela todos los secretos en nuevo libro

View this post on Instagram

Existen dos tipos de personas, los pro activos, que están en constante movimiento, los temerarios, y están los que tienen siempre una excusa, aquellos que viven en su zona de confort y no han podido luchar contra ella. Yo sé y soy consciente de que iniciar un nuevo estilo de vida saludable puede ser aterrador y hasta un poco tedioso al principio, pero es importante enfocarse en los posibles resultados, por eso empieza a trabajar en ti, en tener bienestar, energía y vitalidad. Genera empatía contigo y con tu salud, la mente y el cuerpo son dos máquinas, y las máquinas no funcionan si alguien no las dirige. Dirige a tu mente y a tu cuerpo hacia un estilo de vida saludable, porque lo que hagas hoy, tu vejez te lo agradecerá. Escríbeme al DM o ve directamente con mi equipo al +52 13323488367 si ya estás listo/a para ir de la mano con una vida sana. #KeyliMotivation #EjercitaTuMente #NoEsBellezaEsSalud In the world there are two kind of people, pro-active people start moving without fear of anything, those who always have an excuse are the one who are terrified of leaving their comfort zone and looking for ways not to do so. I know and I am aware starting a new healthy lifestyle can be scary and even a bit tedious at first, but it´s important to focus on results, so start working on yourself, on having well-being, energy and vitality. Be kind with yourself, the mind and body are two machines, and the machines do not work if someone does not direct them. Guide your mind and body to a healthy lifestyle, because what you are doing today, the old you will thank you for. Write to me at the DM or go directly with my team to +52 13323488367 if you are ready to go hand in hand with a healthy life.