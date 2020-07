Brutal ataque de un luchador de UFC lo dejó con amnesia en un hospital (VIDEO)

El hecho ocurrió este martes por la noche cuando el peleador Mike Perry fue junto a una mujer al restaurante Lubbock ubicado en Texas. Según informaron fuentes al portal TMZ, el deportista comenzó a discutir con su acompañante en voz alta y se le pidió que se retirara del lugar luego de varias advertencias por parte del personal, debido a las quejas de los clientes.

Por Infobae

El luchador de UFC, que había consumido varios Berry Mojitos (trago con alcohol), se molestó entonces con los empleados y se negó a marcharse, exigiendo que llamen a la Policía. Según se ve en el video que se viralizó en las redes, Perry quería que los agentes registraran la situación para que no fuese acusado de algo que no hizo.

Pese a la insistencia de varios miembros del personal del restaurante, de su pareja y de algunos clientes, el deportista estadounidense de 28 años continuó a los gritos, señalando que los mozos lo habían “tocado” para sacarlo del lugar y estalló cuando un hombre desde la barra le contestó que se fuera y que dejase de hacer escándalo.

Perry enloqueció, se acercó al señor y tras insultarlo le dio varios golpes hasta dejarlo en el suelo. El sitio TMZ informó que la víctima fue trasladada en ambulancia hasta un hospital de la zona pero no pudo hacer una denuncia ya que, debido a la fuerza de los puñetazos, no recuerda nada de lo sucedido.

UFC Fighter Mike Perry Gets Real Drunk And Racist At Restaurant, Attacks Old Man! Perry says he's going to seek treatment for his issues. UFC says he "will not be offered a bout" and parties have agreed to evaluate next steps following his release from rehab. Adequate response? pic.twitter.com/kfANFOxoJc

— Perez (@ThePerezHilton) July 10, 2020