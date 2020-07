Detectan en el espacio unos extraños objetos nunca antes vistos (FOTOS)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Las formas circulares no son atípicas en las imágenes que nos llegan desde el espacio y suelen representar objetos esféricos, como los restos de supernovas, nebulosas planetarias, conchas circunestelares, discos protoplanetarios o las galaxias donde se forman estrellas.

Por: RT

Sin embargos, unos objetos redondeados descubiertos recientemente en una investigación piloto del Mapa Evolutivo del Universo —un sondeo de todo el cosmos con el uso del radiotelescopio australiano Array Pathfinder (ASKAP)— “no parecen corresponder a ninguno de estos tipos de objetos o artefactos conocidos, sino que parecen ser una nueva clase de objeto astronómico”, señalaron los científicos.

El equipo internacional de astrónomos ha presentado su estudio para su publicación en la revista Nature Astronomy, pero por el momento su trabajo, disponible en el portal arXiv, no ha pasado la revisión por pares.

#Space: Astronomers are excellent at coming up with simple names for the most complex phenomena. Some strange ring-shaped objects recently discovered with #ASKAP (a radio telescope) have been called ORCs – Odd Radio Circles. Straight from the @neiltyson playbook! #RandomSpaceNews pic.twitter.com/odgkTWi7Gz

— Dan Lambeth (@dhlambeth) July 9, 2020