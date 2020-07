Cambiando el cine por los autos: Michael Fassbender, correrá las Le Mans Series con Porsche (FOTO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Michael Fassbender va a cambiar las cámaras por los coches. El actor, conocido por sus papeles en el cine como el de Magneto en los X-Men, va a participar en las European Le Mans Series a bordo de un Porsche 911 RSR con especificaciones de 2017 gracias al equipo cliente Proton Competition.

“Antes de empezar a ser actor soñaba con esta competición. Lo tenía muy claro desde que era joven“, dice Fassbender de su pasión por las carreras.

Pasión que, por otra parte, se nota. Fassbender está grabando una serie en Youtube que se llama ‘Road to Le Mans’, que se puede ver en la web oficial de Porsche.

BREAKING/ German-Irish star Michael Fassbender to take on the #ELMS challenge this season with @ProtonRacing!

Fassbender will be driving the No.93 @PorscheRaces 911 RSR alongside @RichardLietz & Felipe Laser.

Welcome onboard, Michael! ? pic.twitter.com/HjgFGOi3Xl

— European Le Mans Series (@EuropeanLMS) July 10, 2020