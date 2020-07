Eurodiputados reiteran su profunda preocupación por la gravedad de la emergencia humanitaria en Venezuela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En una resolución aprobada con 487 votos a favor, 119 en contra y 79 abstenciones, la Cámara de eurodiputados de la Unión Europea insta a las autoridades a reconocer la situación, que viven los venezolanos y a evitar que se agrave y tomar medidas políticas y económicas para garantizar la seguridad de la población y la estabilidad del país y de la región.

Por lapatilla.com

La ya terrible crisis humanitaria, política, económica, institucional y social ha empeorado significativamente durante la pandemia, subraya el texto, que apunta a la escasez de medicamentos y alimentos, las violaciones masivas de los derechos humanos, la hiperinflación, la opresión política, la corrupción y la violencia. Todo ello está provocando el mayor desplazamiento de población conocido en la región, con alrededor de cinco millones de venezolanos fuera del país, una cifra que este año puede alcanzar los 6,5 millones.

? The @Europarl_EN just adopted a new resolution on the situation in Venezuela ??

Vote result: 487 in favour, 119 against and 79 abstentions.

MEPs reiterate their deep concern at the severity of the humanitarian emergency in the country ?? pic.twitter.com/YTUQBKy9qw

— AFET Committee Press (@EP_ForeignAff) July 10, 2020