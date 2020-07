Marco Rubio desenmascara a Joe Biden: Durante la administración Obama estuvo en contra de la lucha contra el chavismo

El Senador estadounidense del partido republicano, Marco Rubio, realizó fuertes declaraciones en contra del actual candidato para las venideras elecciones presidenciales por el partido demócrata, Joe Biden, en las cuales le acusa de frenar una arremetida de Estados Unidos contra el régimen de Maduro.

lapatilla.com /

A través de su cuenta en Twitter, el político expresó que desde el año 2014 se pronunció fuertemente en contra del chavismo, pero sus denuncias fueron obviadas por quienes dirigían el gobierno.

“Cuando comencé a exigir sanciones contra #MaduroRegime En 2014, la administración Obama / Biden luchó contra mí en cada paso del camino. Les llevó más de dos años lograr que hicieran algo”, dijo.

Para Rubio, el régimen de Maduro continua siendo una amenaza clara para la seguridad de su país, por tanto lucha junto a otros dirigente, incluido el presidente Donald Trump, por lograr una transición democrática en Venezuela.

When I began to demand sanctions on #MaduroRegime back in 2014 the Obama/Biden administration fought me every step of the way. It took over two years to get them to do anything at all. pic.twitter.com/Kw6LZO4B7X

— Marco Rubio (@marcorubio) July 10, 2020