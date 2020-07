Cara a cara: Will y Jada Smith hablaron sobre el romance que ella tuvo con el rapero August Alsina (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

Semanas atrás una de las parejas más queridas de Hollywood pasó a ser foco de todos los medios internacionales: el rapero August Alsina aseguraba haber mantenido un romance durante años con la actriz Jada Pinkett Smith, con el consentimiento de su esposo, el reconocido actor estadounidense Will Smith. Según el testimonio del músico en el programa Breakfast Club, conoció a la actriz en 2015 a través de su hijo Jaden. “Me entregué totalmente con esa relación durante años, y la amé profundamente, hasta el punto de afirmar que podría morirme ahora mismo sabiendo que finalmente he sentido ese amor por alguien”, afirmaba. La declaración de amor fue una bomba.

Así lo reseña infobae

La estrella de Men in Black y su esposa lo desmintieron. “La relación no es cierta, absolutamente nada de eso es verdad”, afirmaron voceros del popular matrimonio. Sin embargo, el rapero se mantuvo firme en su versión y aseguró que entre ellos existió una relación abierta. “La verdad y la transparencia nos incomodan, sí, pero no puedo disculparme por eso. Cada uno tiene la libertad de sentir lo que sea, porque, cuando está en verdadera paz, cualquier ruido o comentario se convierte en un susurro”, dijo. Hasta ese momento nadie en Hollywood sabía que el matrimonio había pasado por dificultades y menos, que tuvieran una pareja abierta.

Ahora, luego de que Alsina ratificara todo, el matrimonio decidió salir a hablar. Contar todos, su verdad. Cara a cara se sentaron en la mesa redonda roja de Jada en su show de Facebook y se abrieron por completo. Allí afloró su complicidad y cómo lograron superar los momentos más tumultuosos de su relación.

Durante la conversación que mantuvieron ambos, Jada admitió finalmente haber mantenido un romance con August, 21 años menor que ella y al que conoció precisamente por ser amigo de su hijo Jaden.

Will tomó el control de la situación y la fue guiando en la conversación, que se tornó un confesionario público en el que ambos parecían estar disfrutándolo.

“Creo que debes decir de manera clara qué pasó”, le dijo Will. “¿Sobre qué?”, empezó evadiendo ella, entonces él comenzó a guiarla: “Nosotros decidimos que íbamos a darnos nuestro espacio… ¿y qué pasó?”. “Sí, y entonces yo me metí en enredo con August”, admitió finalmente Jada.

“¿Un enredo?”, replicó él entre risas. “Sí contestó ella”, aún sin ganas de ampliar. “Una relación…”, calificó Will.

Desde ahí, las cosas comenzaron a distenderse. En una charla franca, los actores contaron por primera vez que hace unos 5 años terminaron su relación. “Realmente pensé que nunca más íbamos a hablarnos, sentí que había terminado”, le dijo él aún sorprendido por cómo habían logrado reconciliarse. “Definitivamente habíamos roto”, adhirió ella. Y se lanzó a contar cómo fue que “se enredó” con Alsina: “Hace 4 años y medio o 4 empecé una amistad con August. De hecho nos volvimos muy muy amigos. Todo empezó porque él necesitaba ayuda. yo quería ayudarlo con su salud, con su estado mental. Y yo también tenía mucho dolor, me sentía destruida y en el proceso de esa relación me di cuenta de que no se puede encontrar felicidad fuera de ti mismo”.

“Lo que yo recuerdo es que cuando apareció August, estaba muy enfermo”, la interrumpió Will. “Y yo estaba harto de tu trasero”, agregó.

“¿Y luego qué hiciste, jada?”, volvió a guiarla en su relato el actor. “A medida que pasaba el tiempo, me metí en otro tipo de enredo con August. Solo quería sentirme bien. Había pasado tanto tiempo desde que no me sentía bien. Y fue una alegría ayudar a sanar a alguien”.

Con el peso de la “confesión” fuera de plano, Will y Jada continuaron mirándose a los ojos y recordando cómo lograron recomponer su matrimonio. No dieron detalles, pero sí hicieron hincapié en que llevan más de 20 años juntos y que planean seguir unidos por mucho tiempo más. Ninguno explicó por qué primero desmintieron a Alsina, ni por qué tardaron tanto en hablar en público, pero sí intentaron mostrarse unidos.

Las revelaciones del rapero fueron una bomba en Hollywood porque Will y Jada forman uno de los matrimonios más queridos del ambiente. La pareja de actores llevan casi 23 años casados, y son padres de Jaden, de 21 años, y de Willow, de 19. Se conocieron después de que ella fuera rechazada en el casting para interpretar el papel de la novia del personaje del actor en la exitosa serie The Fresh Prince of Bel-Air, emitida en la década de 1990.

Si bien ya habían hablado de algunas peleas, nunca habían revelado cuán profunda y dolorosa fue esa separación y mucho menos que incluían una aventura amorosa de Jada con uno de los amigos de su hijo. Ahora, que el tiempo pasó, tampoco se sabe por qué Alsina decidió ventilar todo.