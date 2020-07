EN VIDEOS: Difunden imágenes del rastreo subacuático en el lago donde desapareció la actriz Naya Rivera

La Oficina del sheriff del condado de Ventura (California, EE.UU.) ha difundido este viernes videos que recogen imágenes subacuáticas del lago lago Piru, donde desapareció la actriz estadounidense Naya Rivera, conocida por su papel de Santana López en la serie ‘Glee’.

Uno de los videos muestra imágenes grabadas a unos 9 metros de profundidad, aproximadamente. Sin embargo, las autoridades han señalado que la búsqueda se ha visto obstaculizada por la poca visibilidad, debido a las turbias aguas del lago.

El capitán del Departamento del sheriff del condado de Ventura, Eric Buschow, explicó en rueda de prensa que el departamento de Policía ha utilizado “equipo especializado”, incluido un sistema de sonda, para ayudar en la búsqueda.

