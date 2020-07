La estrella de Bollywood Aishwarya Rai da positivo por covid-19

La actriz india Aishwarya Rai Bachchan y su hija, de ocho años, han dado positivo por covid-19. Los casos fueron confirmados este domingo por el ministro de Salud del estado de Maharastra, Rajesh Tope, informan medios locales.

La noticia llega poco después de que el esposo de la estrella de Bollywood, el actor Abhishek Bachchan y su suegro, Amitabh Bachchan, también contrajeran el nuevo coronavirus, sumando cuatro miembros de la reconocida familia de artistas que han resultados infectados por la pandemia.

Earlier today both my father and I tested positive for COVID 19. Both of us having mild symptoms have been admitted to hospital. We have informed all the required authorities and our family and staff are all being tested. I request all to stay calm and not panic. Thank you. ??

