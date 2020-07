Por primera vez en cuatro meses, Nueva York no reportó ningún fallecido por Covid-19

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Pese al aumento de casos en todo Estados Unidos, al cierre de la jornada del domigo 12 de julio, la ciudad de Nueva York no reportó ni una sola víctima a causa del Covid-19, un hito que la “Gran Manzana no alcanzaba desde hace cuatro meses. Así lo reseñó, The Spectator Index en Twitter.

Sin embargo, EEUU, el país más afectado por la pandemia de coronavirus, registró el domingo 59.747 casos nuevos en 24 horas, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins.

El número de casos se ha disparado en las últimas semanas en el país, alcanzando un récord de 66.528 en 24 horas el sábado.

Estados Unidos totaliza actualmente 3.301.820 infecciones, señaló la universidad con sede en Baltimore en su último informe difundido a las 00H30 GMT del lunes.

JUST IN: For the first time in four months, New York City has reported no new coronavirus deaths.

— The Spectator Index (@spectatorindex) July 12, 2020