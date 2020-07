Trump asegura que para fin de año se habrán construido más de 700 kilómetros del muro fronterizo con México

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado en un tuit publicado este domingo sobre el avance de la construcción del muro fronterizo, que para finales de año habrá un avance de más de 700 kilómetros de la estructura que busca impedir el paso ilegal de migrantes en su frontera con México.

“Hemos construido 240 millas (unos 386 kilómetros) de un nuevo muro fronterizo en nuestra frontera sur. Tendremos más de 450 millas (724 kilómetros) construidas para finales de año“, escribió el mandatario, asegurando que se han obtenido algunos de los “mejores resultados de todos los tiempos“.

We have now built 240 Miles of new Border Wall on our Southern Border. We will have over 450 Miles built by the end of the year. Have established some of the best Border Numbers ever. The Radical Left Democrats want Open Borders for anyone, including many criminals, to come in!

