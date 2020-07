Una princesa se casó con un periodista en tiempos de pandemia (Fotos)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La princesa Raiyah de Jordania se casó con el periodista británico Ned Donovan durante la nueva normalidad y respetando todas las medidas de seguridad y de salud en tiempos de pandemia. Haciendo de su boda, una de las más especiales en la historia de la realeza con esta bonita historia de amor.

La princesa Raiyah de Jordania es la hija de menor del rey Hussein de Jordania y la reina Noor de 33 años, la cual se opuso a la unión en matrimonio de su hija; la princesa Raiyah con el periodista Ned Donovan. Por otro lado, Ned Donovan es nieto del escritor Roald Dahl quien escribió la novela “Charlie y la fábrica de chocolate”.

La ceremonia nupcial se llevó a cabo de una forma pequeña en Inglaterra. La princesa Raiyah de Jordania compartió algunas fotos de hermosa boda por medio de redes sociales, presumiendo su hermoso vestido de novia, digno de un cuento de hadas, rodeada de lujo y encaje.

Su vestido de novia estaba compuesto por un hermoso y largo velo de encaje floral blanco de manga larga que hacia juego con su gran tiara con un círculo de diamantes y zafiros. Mientras que el novio; Ned Donovan portó un traje impecable a la medida a juego con los accesorios del vestido de la princesa.

“Gracias a todos por sus amables mensajes en nuestra boda. Aunque originalmente se planeó para abril en Jordania, la pandemia descarriló esos planes y fue más seguro para la familia de mi esposo tenerla en el Reino Unido. Dios quiera que esperemos celebrar en Jordania una vez que la situación lo permita”. Escribió la princesa Raiyah desde Twitter.

La íntima boda se celebró al aire libre con varios arreglos de árboles y toques árabes. Por cuestiones de aislamiento, la boda contó con la presencia de pocas personas, entre ellas la presencia de la reina de Noor, vestida de un caftán azul con bordados dorados y algunos familiares de Ned Donovan.

