Chan Santokhi, el hombre que hizo que Maduro perdiera a uno de sus pocos “aliados”

El líder del Partido de la Reforma Progresista (VHP), Chandrikapersad Santokhi, fue elegido nuevo presidente de Surinam este lunes, con lo que sustituye al exmilitar Desi Bouterse, cuyo Partido Nacional Demócrata (PND) perdió su mayoría en el Parlamento en las elecciones generales del 25 de mayo.

La Asamblea Nacional eligió al antiguo líder rebelde Ronnie Brunswijk, de 61 años, al frente del Partido de Liberación General y Desarrollo (ABOP), para el puesto de vicepresidente, un cambio histórico que supone la salida de Bouterse, controvertida figura por su participación en un golpe de estado hace décadas y la condena por el asesinato de opositores.

Ante esto, Estados Unidos fue unos de los primeros países en reconocer a Santokhi como presidente de ese país.

“Felicitamos al recién elegido presidente de Surinam, Chandrikapersad Santokhi, al iniciar la nueva era de las relaciones entre Estados Unidos y Surinam. Esperamos con ansias la inauguración y trabajar juntos para fortalecer nuestra relación y garantizar la prosperidad, seguridad y libertad de nuestro hemisferio”, señaló el subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Michael Kozak.

Con esto, Nicolás Maduro pierde a un “aliado” en la región, luego de la estrecha relaciones del régimen con el expresidente Bouterse..

