En plena restricción de vuelos, partió de Maiquetía una misteriosa aeronave procedente de Turquía

En medio de la restricción de vuelos emitida por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), al servicio del régimen de Nicolás Maduro, siguen los misteriosos vuelos de empresas privadas sobre el país.

Y, es que luego que una misteriosa aeronave aterrizara en el aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía la madrugada de este domingo 12 de julio, partió desde territorio venezolano luego de las 3:45pm.

De acuerdo a los reportes de la cuenta de conflictos en Venezuela @ConflictsW, se trataría de un jet de negocios turco, matricula (TC-YYA), en la información detalla que esta aeronave, “ha sido visitante habitual de Caracas en los últimos meses”.

Turkish Business jet (TC-YYA) leaving Caracas, it only arrived in Caracas last night from Istanbul.

It’s been a regular visitor to Caracas over the last few months #Venezuela pic.twitter.com/7jrQNVa52I

— CNW (@ConflictsW) July 13, 2020