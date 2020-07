Encontraron un cuerpo en el lago donde desapareció la actriz Naya Rivera

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Oficina del Sheriff del Condado de Ventura (California) comunicó este lunes que se encontró un cuerpo en el lago Piru, donde desapareció la actriz estadounidense Naya Rivera, conocida por su papel de Santana López en la serie ‘Glee’.

Por RT

El pasado miércoles, Naya Rivera alquiló un bote para navegar con su hijo de cuatro años. Horas después de que salieran del embarcadero, el personal de la empresa de alquiler empezó a buscarlos y encontró la barca a la deriva con el niño dormido a bordo. El menor dijo a la Policía que salieron a nadar, pero su madre no había regresado al bote.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020