Ex gobernador estadounidense viaja a Caracas para pedirle a Maduro la liberación de prisioneros americanos

El ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, se dirige a Caracas por su cuenta para dialogar con el régimen de Nicolás Maduro para la liberación de algunos estadounidenses encarcelados, no es enviado del gobierno de los EEUU.

Por lapatilla.com

Así lo dio a conocer el periodista de la agencia Associated Press, Joshua Goodman a través de su cuenta en la red social Twitter.

NUEVO: El ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, se dirige a Caracas para instar @NicolasMaduro para liberar a los estadounidenses encarcelados.

El Centro Richardson, que busca la libertad para los estadounidenses en manos de gobiernos extranjeros hostiles y organizaciones criminales, anunció el lunes la reunión prevista con Maduro en las redes sociales.

Richardson no dijo en nombre de quién viajaba a Caracas o qué día se reuniría con Maduro, quien recientemente fue acusado de cargos de narcotráfico en Estados Unidos.

Pero entre los ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela se encuentran dos ex Boinas Verdes, Luke Denman y Airan Berry, arrestados en mayo mientras participaban en una incursión fallida organizada desde la vecina Colombia para derrocar a Maduro.

También se llevan a cabo seis ejecutivos petroleros de Citgo, cinco venezolanoamericanos y uno residente permanente de EE. UU., Que fueron atraídos a Caracas para una reunión a fines de 2017 en las oficinas de PDVSA, el gigante petrolero estatal de la compañía con sede en Houston. cuando agentes de seguridad enmascarados invadieron una sala de juntas y se los llevaron.

Governor Richardson, at the request of several American prisoners’ families, is traveling to Caracas on a private humanitarian mission to meet with Venezuelan President Nicolás Maduro to discuss the status of the American prisoners and other COVID-19 humanitarian issues.

— Richardson Center (@RichardsonCNTR) July 13, 2020