Policía confirmó muerte de Naya Rivera: No hay indicios de un acto criminal o suicidio (VIDEO)

La Policía del Condado de Ventura (California, EE.UU.) confirmó este lunes la muerte de la actriz Naya Rivera tras identificar su cuerpo en el lago donde desapareció el pasado miércoles cuando salió a navegar con su hijo.

El sheriff del condado, Bill Ayub, explicó en una rueda de prensa que “confían” en que el cuerpo localizado corresponde a la actriz “según la ubicación donde se encontró, las características de la vestimenta y la condición física”.

En la mañana del lunes, cuando comenzaba el sexto día de búsqueda, las autoridades anunciaron que habían avistado un cuerpo cerca de la superficie que no portaba chaleco salvavidas y que posteriormente identificaron como el de Rivera, a quien llevaban buscando desde el miércoles en un lago al norte de Los Ángeles.

Según el sheriff, no hay indicios de “un acto criminal o suicidio”, por lo que la hipótesis principal continúa siendo un desafortunado accidente.

BREAKING: Authorities have found ‘Glee’ star Naya Rivera’s body in Lake Piru. Ventura County Sheriff Bill Ayub said there is no indication of foul play and no indication that it was a suicide pic.twitter.com/osIZfWG1x2

— NowThis (@nowthisnews) July 13, 2020