República Dominicana en el radar: Pese a restricción de vuelos por el régimen, “avionetas privadas” van y vienen

Pese a que el régimen de Nicolás Maduro a través del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), extendiera por un plazo de 30 días más, la restricción de operaciones aéreas en Venezuela, reportes en las redes sociales dan a conocer sobre vuelos privados desde el país hacía República Dominicana.

La información fue dada a conocer por la cuenta sobre conflictos en Venezuela @ConflictsW, la cual realizó el monitorio de diversas aeronaves durante el fin de semana.

La periodista Beatriz Galindo, detallaba que la aeronave #YV3490, dentro del radar de la cuentas de conflicto antes mencionada, partía desde Maiquetía hacía República Dominicana, posteriormente, informaba que la misma aeronave, horas después, retornaría.

Asimismo, otra avioneta con matrícula venezolana #YV3019 partió también el domingo desde Maiquetía hasta República Dominicana.

La restricción de vuelos por parte del régimen, se comenzó a llevar a cabo desde el pasado domingo 12 de julio, y se cumplirá hasta el próximo 12 de agosto.

En el comunicado, el Inac reiteraba que quedaban exentas de este reglamento, las operaciones en estado de emergencia, vuelos de carga o correo, aterrizajes técnicos, vuelos humanitarios, repatriación o vuelos autorizados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), sobrevuelo de carga y comerciales.

Today, INAC extended the restrictions on air travel in Venezuela. All aircraft arrivals except cargo and humanitarian flights are banned due to Coronavirus, but that doesn’t stop these private jets landing back in Venezuela from the Dominican Republic. #Venezuela https://t.co/n3NJtuzm9n pic.twitter.com/XHuUI6syM3

