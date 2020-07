Hormigas voladoras atacaron Reino Unido y fueron captadas por radares meteorológicos (Videos)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los enjambres de hormigas voladoras que este fin de semana ‘bombardearon’ el Reino Unido eran tan enormes que fueron detectados por los radares del servicio meteorológico nacional.

Por: Actualidad RT

El portal Liverpool Echo informa que una mujer que vive en la localidad de Ellesmere Port, en el oeste del país, dijo que sus hijos “comenzaron a gritar” cuando vieron a las hormigas voladoras “aparecer de repente”.

Otra mujer de la misma área también dijo que su familia tuvo que “correr y ponerse a cubierto”, mientras que un tercer testimonio agregó que los insectos habían “invadido su jardín”.

Muchos usuarios de Twitter compartieron sus propias experiencias durante el fenómeno, conocido como ‘el día de las hormigas voladoras’.

Swarms of #flyingants in S+E Eng yesterday even appeared on the rainfall radar ???

The blue specs on the radar showed up some of the swarms through the afternoon ?? @bbcbreakfast pic.twitter.com/YSs8Gc54v9

— Matt Taylor (@MetMattTaylor) July 13, 2020