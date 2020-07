Diseñaron protector similar a un casco de astronauta con sistemas de purificación de aire (Fotos y video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La compañía canadiense VYZR ha diseñado el BioVYZR 1.0, una línea de respiradores purificadores de aire motorizados que se asemeja al casco de un astronauta y que brinda protección personal contra agentes patógenos del aire.

Por RT

Tras el anuncio del nuevo dispositivo de filtración de aire, la compañía recibió cerca de 50.000 preórdenes del producto a través de la fondeadora por Internet Indiegogo. Se espera que el primer lote del producto esté listo para finales de julio.

The BioVYZR is a personal air-purifying shield designed to get you out back into the world

? Powered Air Purification Respirator Technology

? Filters Air Coming In & Out

? Positive Pressure Secondary Seal

? 12 Hours Filtered Air on One chargehttps://t.co/uGfLmfT3nM pic.twitter.com/1P3urXrpJH

— VYZR Tech. (@VyzrTech) May 30, 2020