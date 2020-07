¡Guau! Dejó su empleo para complacer un extraño fetiche del entretenimiento para adultos (VIDEOS)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Jenna Phillips de 21 años solía trabajar como óptica en Austin, Texas. Pero ahora se dedica a imitar perros en línea para contenido adulto, una actividad que le deja mucho más ingresos que su primer trabajo.

Por Infobae

Phillips cambió de profesión cuando se dio cuenta de la cantidad de dinero que el pretender ser un perro le dejaba. No obstante, no solamente lo hace por las ganancias, sino porque en su “corazón siempre pensó que era un cachorro”.

Ahora, con tan solo siete videos en su cuenta de Tik Tok la mujer cuenta con más de 122.000 seguidores. Y, en su cuenta de contenido adulto en la plataforma de OnlyFans, tiene suscriptores que pagan hasta USD 20 para ver su contenido exclusivo en el que persigue pelotas, camina con una correa y toma baños; en la mayoría de ellos se encuentra desnuda.

Así lo explicó al portal británico Unilad:

“Me siento como un perro: solo quiero rodar, jugar a la pelota, que me rasquen la cabeza, correr y jugar. Todo de eso. Siempre he actuado como un cachorro, pero no de manera sexual al principio. Solía fingir que era un cachorro cuando era pequeña. Realmente amo los elogios, me encanta escuchar ‘buena chica’. Hace que mi corazón se derrita cada vez”.

Durante el primer año y medio, el contenido que hacía para su cuenta de OnlyFans eran cosas simples, pero cuando Phillips visitó una convención en Chicago, conoció a dos hombres que estaban adentrados en la “escena del juego de mascotas”, y este encuentro la inspiró a aprender más del tema.

“Ha habido un gran aumento en mis seguidores desde que me mudé a hacer contenido de cachorros. La mayoría de la comunidad de cachorros es para hombres homosexuales. Cada vez que iba a comprar el equipo, era solo para hombres”,

Fue entonces cuando combinó su pasión por imitar perros, con un hueco que existía en el mercado de contenido explícito. Ahora este empleo le hace ganar mucho más de lo que ganaba antes.

“Pensé, ¿por qué no creo el mercado? Sé que hay una demanda, así que, ¿por qué no la proporciono? Ahora es mi trabajo a tiempo completo. Mis ingresos han aumentado 100 veces desde que me mudé al contenido de juegos para cachorros. Estoy haciendo seis cifras al mes”, indicó.

No solamente se dedica a hacer videos generales, sino que hace “pedidos especiales” por los que cobra hasta USD 1.200.

“Hago videos personalizados y lo máximo que he cobrado por un video fue de USD 1.200. Si alguien me dice lo que quiere, le daré una cita. Cuanto más excéntrico lo quieras, más costará”.

A pesar de que trata de no juzgar y mantener una mente abierta con los fetiches de cada persona, una cosa es segura: nunca trabajará con animales.

who wants to take me on a walk? ? pic.twitter.com/TiqFL9tp41 — jenna (@puppygirljenna) July 15, 2020

“Algunas de las solicitudes son demasiado. La gente me ha pedido que filme con un perro de verdad y no puedo decir que no lo suficientemente rápido. No hay animales involucrados en mi filmación y nunca habrá”, aseveró.

Por lo pronto Phillips está viviendo en un sueño y se siente muy contenta de poder hacer este contenido y de tener fanáticos que siguen sus pasos, literalmente.

“Esto es lo que más me gusta hacer. Me siento tan agradecida de ganarme la vida haciendo algo que estaría haciendo, incluso si no hubiera dinero involucrado. Mis fanáticos hacen mi mundo. Estoy muy agradecida por ellos”, agregó.