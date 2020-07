Incidente de seguridad en Twitter provocó una falla masiva

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Twitter confirmó durante la tarde de este miércoles 15 de julio un incidente de seguridad que afectó las cuentas de decenas de personalidades en la red social.

lapatilla.com

Informaron que están investigando y tomando medidas para solucionarlo.

También indicaron que algunos usuarios con cuentas verificadas podrían quedar inhabilitados temporalmente para tuitear, igualmente recomiendan a resetear la contraseña.

Las cuentas de Twitter de Apple, Elon Musk y Jeff Bezos, entre otras, fueron pirateadas, y mostraron un mensaje que incitaba a que los usuarios enviaran bitcoins con la falsa promesa de recibir luego el doble.

Esos tuits, que ya han sido borrados, fueron diseminados en las cuentas de figuras de alto perfil, invitando a enviar en 30 minutos 1.000 dólares en bitcoins para recibir luego esa suma duplicada.

Con información de AFP

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020