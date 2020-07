Maurice Roeves, uno de los actores que protagonizó la serie de televisión británica ‘Doctor Who’, ha fallecido a los 83 años, según han confirmado este miércoles sus agentes de la compañía Lovett Logan.

It is with great sadness that we can confirm the passing of our wonderful client #MauriceRoëves. We will miss him hugely & all our love goes to Vanessa and family. pic.twitter.com/Td4LRxiJYe

— Lovett Logan (@LovettLogan) July 15, 2020