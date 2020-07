Filmaba un documental sobre tiburones en Australia y fue mordida por uno en su día libre

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una mujer de 29 años, que trabajaba en un documental sobre tiburones, fue mordida por uno mientras nadaba cerca de la isla Fitzroy (Queensland, Australia) en su día libre, informan medios locales.

Por: RT

El ataque ocurrió cuando la víctima, cuyo nombre no ha trascendido, se alejó aproximadamente 100 metros del muelle. Como resultado, sufrió varias laceraciones en la parte inferior de la pierna izquierda y una posible fractura en el tobillo.

La documentalista recibió primeros auxilios por parte de varios testigos, entre los cuales había médicos y posteriormente fue evacuada en un helicóptero ambulancia.

“I still love sharks! Sharks are beautiful!” A 29-year-old woman, who was reportedly attacked by a shark off Cairns this morning, appears in good spirits as she's taken to hospital for treatment. https://t.co/cQK75BPALr #7NEWS pic.twitter.com/vem6IetiS6

— 7NEWS Cairns (@7NewsCairns) July 14, 2020