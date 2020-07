La Chilindrina negó que tenga Covid-19: “Estoy muy bien de salud”

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

La actriz María Antonieta de las Nieves, famosa por su personaje de “La Chilindrina”, compartió un mensaje y una foto desde Acapulco para responder a las versiones de que estaría contagiada de COVID-19.

Por infobae.com

Incluso, según dejó ver ella misma, había historias circulando respecto de que habría fallecido por el virus.

Para tranquilizar a sus seguidores, el miércoles mostró en su cuenta oficial de Facebook lo bien que está pasando la cuarentena desde el famoso puerto mexicano.

“Para aquellos que han publicado que he muerto de Covid, les dejo esta linda vista que tengo mientras desayuno en mi querido Acapulco. Para todos los que se han reportado, estoy muy bien de salud, gracias a Dios”.

María Antonieta compartió una imagen en la que se le veía comiendo con el paisaje del mar al fondo.

Ya un día antes la actriz también había hecho un comentario sobre su salud.

Para acompañar una antigua foto en compañía de su esposo Gabriel, fallecido el año pasado, escribió: “¡Buenos días! Quiero decirles que estoy bien de salud y que no estoy en Nueva York. Por ahí, alguien quiso tener muchos seguidores con un mal chiste. Mejor les dejo esta linda foto con mi amado Gabriel”.

Durante las últimas semanas “La Chilindrina” se ha mantenido activa en la red social. Compartió, por ejemplo, una foto de la puesta de sol en Acapulco y también lamentó el reciente deceso del actor Raymundo Capetillo.

También ha dejado ver aspectos como los leones de peluche con los que duerme y que representan a su familia o las cruces que ha coleccionado con el paso de los años.

Problemas económicos

Hace algunas semanas la actriz causó preocupación luego de que diera una entrevista en la que dijo tener serios problemas económicos por la pandemia de COVID-19.

Según un artículo de la revista TV Notas, la actriz estaba preocupada por ver cómo sus ahorros disminuyen debido a que no puede realizar presentaciones de El Circo de la Chilindrina, con el que se ha mantenido activa en los últimos años.

“Lamentablemente sí (la pandemia ha afectado mi economía), y más si sigues pagando sueldos, pues yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo. Así que me urge regresar a trabajar con mi público que tanto amo y extraño”, comentó.

Sin embargo, en una entrevista posterior con Ventaneando, María Antonieta de las Nieves negó que su situación sea extrema.

“No sé a quién se le ocurre decir. A lo mejor yo no me supe expresar y decir que casi casi me estoy muriendo de hambre. Dios me castigaría al decirles que estoy en la ruina. Entonces no crean eso que me estoy muriendo de hambre. No estoy sufriendo, gracias a Dios estoy muy bien”.

En la misma charla también negó que tenga problemas con Televisa, empresa a la que ya se había enfrentado hace décadas cuando Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” y la televisora la demandaron por uso indebido del personaje de “La Chilindrina” al registrarlo como propio.

“Yo no sé nada, yo nunca me entero de nada, ni de las cosas que pasan en mi casa ni de las cosas que pasan en China. Mi abogado es el que sabe. ¿Para qué me mortifico si va a ser lo que Dios quiera?”.