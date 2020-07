Acribillaron a pasajero con cinco disparos en plena calle de Nueva York (VIDEO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Un hombre que ingresaba a un servicio Uber en Brooklyn (NYC) recibió cinco disparos cuando un grupo se bajó de dos autos y abrió fuego en una calle residencial, en lo que aparente ser un ataque por encargo o venganza.

Por El Diario NY

Según la policía, el tiroteo ocurrió justo después de las 8 p.m. del martes, cerca de 620 Vermont Ave. en el área New Lots de East New York.

La víctima, un hombre de 28 años, ingresaba al vehículo de Uber cuando dos vehículos se detuvieron y varios autores desconocidos salieron y abrieron fuego.

El hombre recibió cinco disparos en la espalda. Fue llevado a un hospital cercano, en condición estable.

La policía de Nueva York publicó un video del incidente, que muestra los dos vehículos y algunos de los sospechosos del tiroteo. En el fondo, se observa que dos vecinas conversaban y huyen a una residencia.

NYPD dijo que uno de los autos es un SUV Infiniti blanco con placas de Pennsylvania robadas, informó Pix11.

Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Yesterday, police officers in the 75th Precinct responded to a call of a male shot. Further investigation revealed that while the victim was entering an UBER, several unknown perpetrators exited two vehicles, discharged their firearms, striking the male victim five times. pic.twitter.com/mhxNkHPThf

— Chief Rodney Harrison (@NYPDDetectives) July 15, 2020